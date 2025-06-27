Бурый медведь сходил к дантисту

В зоопарке США провели уникальную стоматологическую операцию бурому медведю. Об этом сообщает AP.

© Lenta.ru

Шестилетний медведь по кличке Тундра весом 360 килограммов живет в зоопарке города Дулут, штат Миннесота. Он повредил клык, и стоматологи решили установить хищнику титановую коронку. Это самая большая в мире зубная коронка для животных. Операция под общим наркозом длилась около часа и прошла без осложнений. Во время процедуры в помещении дежурил вооруженный сотрудник — на случай, если 2,5-метровый медведь проснется. Сейчас хищник чувствует себя хорошо и вернулся к обычной жизни.

«Теперь в его улыбке появился металлический блеск», — отметила представитель зоопарка Кэролайн Рутли.

Медведю раньше уже лечили корневой канал на этом зубе, но после повторного повреждения было решено установить прочную титановую коронку.

Тундра и его брат Бэнкс живут в зоопарке с трех месяцев после того, как осиротели.

Ранее в Великобритании два молодых медведя сбежали из вольера в парке дикой природы в графстве Девон и разорили склад с продуктами. Они проникли в помещение и за час съели недельный запас меда и другую еду.