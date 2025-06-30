Более 41 тысячи человек получили ложные сообщения о крупном выигрыше

Более 41 тысячи жителей Норвегии получили уведомления о крупном выигрыше в лотерею. Однако на самом деле произошла техническая ошибка, и деньги никто из них не получил.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 июня. Оказалось, что сумма ошибочного выигрыша превышала реальную в 10 тысяч раз. Причиной послужила техническая неполадка, когда сумма из евро конвертировалась в норвежские кроны. Вместо деления ее ошибочно умножили на 100.

Ответственность за произошедшее взяла на себя генеральный директор государственной лотерейной компании Тонье Сагстуэн. Она подала заявление об увольнении со своего поста, сообщает NRK.

Ранее в России появилось сразу 18 новых миллионеров после розыгрыша лотереи. Счастливые билеты были куплены в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте лотереи. В общей сложности выигрышными стали 181428 билетов. Общая сумма выигрышей превысила 37 миллионов рублей.