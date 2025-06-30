Медведица-рецидивистка напала на отдыхающих в кемпинге

В США ликвидировали медведицу, которая вломилась в трейлер и набросилась на женщину. Об этом сообщает USA Today.

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Инцидент произошел ночью 22 июня на берегу озера Тахо в Калифорнии. Самка черного медведя забралась за территорию кемпинга, где остановились несколько отдыхающих. Сначала она ворвалась в трейлер, где находилась женщина. Американка попыталась отпугнуть ее гремя кастрюлями и сковородками. Это хищницу не смутило, и она напала на женщину. Пострадавшая получила травмы рук.

Позже медведица вырвала дверь в трейлере, где спали несколько подростков, а также пыталась атаковать других отдыхающих. Власти признали животное опасным и ликвидировали на следующий день. По ДНК-тесту было установлено, что медведица не впервые угрожала людям. Выяснилось, что ранее она уже вламывалась в дома и автомобили в том же районе.

Как рассказали сотрудники государственной организации по охране дикой природы, медведицу много раз пытались отпугнуть от мест, где бывают люди, однако она каждый раз возвращалась. Двух ее медвежат поймали и отправили в реабилитационный центр для животных в Северной Каролине.

Ранее в американском штате Юта черный медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину. Зверь укусил его за руку.