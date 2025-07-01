Мужчина рассказал о своих видениях во время комы

Американец, который провел три месяца в коме после автомобильной аварии, рассказал о своих видениях. Джо Димео тяжело пострадал в ДТП в 2018 году. Он получил 80% ожогов тела. Впоследствии ему провели пересадку лица и обеих рук.

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Мужчина рассказал, что во время комы ему снилась его собака, умершая в 2012 или 2013 году. По его словам, он гулял с питомцем «по бесконечному холму.

Также Димео добавил, что сразу после аварии мог слышать окружающих людей и чувствовать боль во время перевязок. Врачи же считали, что он находится без сознания.

Операция по пересадке была раскованной для пациента. До Димео ее проводили всего двум людям, и оба скончались. Однако в его случае исход оказался благоприятным.

Операция продлилась 23 часа, в ней участвовали 140 медицинских работников. Донором стал 47-летний мужчина.

После восстановления Джо женился. С будущей женой он познакомился в 2021 году в социальных сетях. В декабре 2024 году пара переехала жить на Гавайи, сообщает People.

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