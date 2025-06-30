Пассажиры переполненного поезда занялись сексом на глазах у попутчиков

Пассажиры поезда занялись сексом на глазах попутчиков в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Record.

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Все случилось на рейсе из Глазго в Эдинбург 8 июня, однако полиция объявила о поиске свидетелей произошедшего только сейчас. По данным источника, вечером в час пик, мужчина с женщиной совершили половой акт прямо на сидениях в хвосте переполненного состава.

Уточняется, что мужчина около 35 лет был одет в черную бейсболку, толстовку с капюшоном и джинсы. У него была неряшливая седеющая борода и татуировки на лице. Его партнерша около 30 лет была одета в шубу и брюки.

Пара прекратила непристойные действия, только когда к ним подошел проводник. Личности нарушителей удалось установить, сейчас следователи опрашивают свидетелей.

Ранее российские туристы занялись оральным сексом на заднем сидении велорикши (тук-тука) в Таиланде. Водитель снял их на видео и выложил его в сеть.