Вор в костюме Скуби-Ду вломился в магазин и обчистил кассу

В США полиция штата Алабама разыскивает таинственного преступника, который обворовал магазин в костюме мультипликационного персонажа Скуби-Ду. Об этом пишет New York Post (NYPost).

Вор в костюме пса из популярного мультсериала вломился в продуктовый магазин в населенном пункте Данканвилл рано утром 28 июня. Злоумышленник не обратил внимания на сработавшую сигнализацию, обчистил кассу и успел скрыться до приезда полиции.

Представители офиса шерифа пошутили в сообщении о произошедшем, что «Скуби-Ду» почему-то взял деньги, но не тронул закуски. Пользователи сети заявили, что, когда вора поймают, вместо электронного браслета, на него, видимо, наденут ошейник.

Ранее сообщалось, что в Индии вор проник в отель ночью и приготовил себе ужин. Он разогрел остатки жареной говядины, приготовил свежий омлет и съел несколько лепешек порота.