Ранним утром американец повстречался с «мистическим существом»

Жителю штата Мичиган в США удалось наблюдать необычное животное, передает Daily Mail.

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Как отмечают иностранные журналисты, американец ехал утром рано на работу и вдруг увидел около одного из зданий похожее на оленя-альбиноса "мистическое существо" с красными глазами. Сначала он проехал мимо, подумав, что ему "что-то не то показалось". Затем вернулся на место и остановился, будучи завороженным. Перед ним оказался олень-альбинос.

Пытаясь его снять на видео, мужчина даже опоздал на работу. Житель штата Мичиган рассказал, что существо прошло мимо машины, внимательно посмотрело на американца, а затем, не торопясь, направилось через парковку в кусты.

По словам мужчины, животное он увидел примерно в 4 утра.

Ученые отметили, что один олень-альбинос рождается примерно на 20-30 тысяч особей. У таких животных отсутствует способность к выработке меланина, который окрасил бы их шерсть и глаза, рассказали в США. Встреча с оленем-альбиносом - большая редкость, добавили зарубежные специалисты.