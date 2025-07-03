Порноактриса побила мировой рекорд, переспав с 1113 мужчинами за день

Актриса фильмов для взрослых Лили Филлипс шокировала заявлением о новом мировом рекорде — 1113 мужчин за 12 часов. В своём блоге она рассказала, как проходил процесс и с какими сложностями она столкнулась во время челленджа. Подробности — далее в материале.

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Что случилось

Американская порноактриса Лили Филлипс, известная своими экстремальными секс-челленджами, объявила о новом рекорде — 1113 партнёров за полдня. Предыдущий рекорд (1057 мужчин) принадлежал её коллеге Бонни Блю.

«Это был настоящий конвейер — ни душей, ни даже влажных салфеток между партнёрами», — призналась Филлипс в блоге.

На следующий день 23-летняя девушка чувствовала себя «удивительно хорошо», однако у неё ныло тело — как после 12-часовой тренировки, сообщил Us Weekly.

Филлипс уже пробовала подобное в декабре 2024 года, но тогда её рекорд был не таким впечатляющим — 100 мужчин за день. Актриса признавалась, что эти марафоны «не для слабаков». Однако амбиции взяли верх — в интервью она заявила, что хочет стать первой, кто преодолеет рубеж в 1000 партнёров за сутки.

В итоге первой она не стала, но зато побила рекорд коллеги Бонни Блю — та переспала за 12 часов с 1057 мужчинами. Филлипс пообещала поделиться записью рекорда в блоге на Fansly. Как оказалось, OnlyFans забанил обеих рекордсменок из-за экстремальных челленджей.

Рекорды в России

В России тоже устанавливают рекорды, хоть и другого толка. Жительница Сахалина зубами протащила трёхтонный внедорожник «Хаммер» на расстояние 13,5 метра. На это у неё ушло 41,33 секунды. Девушка зажала в зубах канат, прикреплённый к автомобилю, и смогла сдвинуть машину без помощи рук.

Наблюдатели официально зафиксировали рекорд и направили данные в международное агентство регистрации «Интеррекорд». Теперь россиянку ждёт включение в международную книгу рекордов. Как она готовилась к такому необычному достижению — можно узнать здесь.