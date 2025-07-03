Огненный шар пронесся над европейской столицей

Жители Стокгольма видели огненный шар в небе. Об этом пишет Sweden Herald.

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Сообщения о светящемся неопознанном объекте, который пронесся над северной частью столицы Швеции, стали поступать вечером во вторник, 1 июля. В частности, встревоженные горожане стали звонить в экстренные службы.

Позже стало известно, что тот же объект заметили жители принадлежащих Финляндии Аландских островов в Балтийском море. Вскоре после его пролета раздался взрыв. Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета заявил, что граждане европейских стран, скорее всего, видели болид — метеор, ярко вспыхнувший в атмосфере на высоте около 100 километров.

Стемпелс также заявил, что космическое тело взорвалось на высоте около 30 километров. Он отметил, что метеоры можно увидеть каждую ночь, но достаточно крупные появляются в земной атмосфере примерно раз в пять лет.

Ранее сообщалось, что в США упал метеорит. Космическое тело пробило крышу жилого дома в штате Джорджия.