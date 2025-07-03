В Китае пенсионер отдаст наследство тому, кто согласится ухаживать за кошкой

В Китае внимание общественности привлек 82-летний житель провинции Гуандун, который решил завещать все свое имущество — квартиру и сбережения — человеку, который согласится заботиться о его любимом коте по кличке Сяньба, пишет South China Morning Post.

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Мужчина, известный только по фамилии Лонг, живет один уже десять лет — cтав вдовцом, он так и не женился, а детей у пары не было. Около пяти лет назад в дождливый день он подобрал четырех бездомных кошек. Со временем с ним осталась только одна кошка — Сяньба, остальные были переданы другим владельцам.

Лонг обеспокоен судьбой питомицы из-за своего преклонного возраста, поэтому объявил, что готов передать все свое наследство тому, кто возьмет на себя заботу о животном. При этом он подчеркивает — условия сделки простые: новый хозяин должен обеспечить кошке любовь, заботу и комфортную жизнь.

Сообщение о столь необычном желании мужчины вызвало широкое обсуждение в социальных сетях Китая. Многие пользователи поддерживают поступок Лонга, называя его проявлением любви к животным, однако находятся и те, кто предупреждает о возможных рисках: есть шанс, что найдутся люди, готовые воспользоваться ситуацией в корыстных целях.