Ученый поделился увиденным «на том свете»

Цурухико Киучи был человеком науки – из той категории людей, которые никогда не искали чудес. Молодой, образованный японский астроном, далекий от эзотерики и мистики, его мир вращался вокруг звезд и основательных физических законов. Но в 1977 году привычная реальность рухнула: в мистику все-таки пришлось поверить. Это произошло после того, как острое заболевание кишечника привело его на больничную койку, и в один момент сердце астронома внезапно остановилось. После того, как Цурухико пришел в себя, он рассказал о таком, что все были в шоке. Читайте далее, чтобы узнать, что же все-таки ученый увидел за время своего отсутствия на этом свете...

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Медики боролись за его жизнь долго, отчаянно — почти час. Никакой реакции: неподвижное тело не подавало признаков жизни. Но внезапно, через долгих сорок минут тишины, произошло немыслимое: Цурухико Киучи пришел в себя. Медики едва не упали в обморок...

Пока врачи ошеломленно обсуждали этот феноменальный случай, Киучи рассказывал, что он видел. Его слова звучали как какое-то немыслимое откровение. Он говорил о том, что наблюдал себя со стороны — парящим над собственным телом, плачущую над ним мать, застывшего в горьком молчании отца. Ощущал температуру палаты, слышал разговоры в коридоре, но при этом свободно проходил сквозь стены. Однако это было лишь начало его невероятного путешествия...

Первым странным открытием стало мгновенное перемещение в пространстве. Достаточно было лишь подумать о матери — и он оказывался рядом с ней. Вспомнил сестру — и вот он уже в ее машине. При этом Киучи воспринимал не только звуки, но и ее мысли.

«Значит, времени и пространства, как мы привыкли их понимать, просто не существует», — осознал потрясенный астроном.

А если так, то что насчет путешествий сквозь время? Он решил проверить это на практике, отправившись в свое детство, и оказался у реки, в самый опасный момент, когда они с сестрой чуть не погибли под падающим камнем. Вдруг позади него раздался крик: «Осторожно!», и Киучи понял, что это был его собственный голос из будущего. Так и вышло, что он спас сам себя.

Заглянул Киучи и в будущее. Увидел себя в сорок лет — маститым профессором астрономии. На момент загадочного инцидента с провалом во времени он был всего лишь студентом, даже не помышлявшим об академической карьере. Но спустя годы это видение сбылось в точности...

Чтобы доказать, что пережитое не было игрой умирающего сознания, Киучи предпринял шаг, который звучит как вызов логике. Он совершил «путешествие» на пятьсот лет назад и, по его словам, вырезал свое имя на колонне древнего храма в Тоса.

Проснувшись, первым делом отправился в этот храм. Имя было там. Выцветшее от времени, почти слившееся с камнем. И, самое поразительное, в храмовых летописях сохранилась запись жрецов о мистическом появлении неведомых иероглифов много веков назад.

«Возможно. У меня был опыт выхода из тела. Когда я понял что я вышел я подумал, а почему бы не слетать на Марс, раз есть такая возможность? Меня развернуло и я поплыл ногами вперед, но не смог пройти сквозь дверь. Когда я ее коснулся ногами меня тряхануло и я оказался в теле. Значит, рановато?», – поделились своим опытом пользователи сети (авторский стиль и орфография соблюдены).

«По поводу выхода из тела верно на 1000%, сам экспериментировал в студенческие годы со своими двумя друзьями. За основу брал упражнение из йоги и добивался эффекта выхода под потолок. То же самое происходило с моими друзьями по их словам. очень интересно смотреть на себя со стороны, такое ощущение что видишь просто куклу похожую на тебя, довольно странные ощущения».

«Путешествие в тонком теле - обычное явление, это происходит со всеми во время сна, но память об этом не сохраняется в мозге, точнее мозг не может "вспомнить" из-за своей грубости. Тонкому телу доступны путешествия в прошлое, которые есть "фильм" , но не реальность. В будущее можно заглянуть, но точного исполнения увиденного, не будет».

Но личные открытия были лишь частью откровений. Освобожденное сознание Цурухико Киучи увидело и куда более масштабные картины. Так, например, он рассказал о Великой катастрофе — Всемирном потопе, вызванном столкновением Земли с гигантской ледяной кометой. Или о предшествовавшей нам цивилизации, невероятно развитой, чьи представители жили сотни лет, а динозавры были для них чем-то вроде домашних питомцев. И даже о Луне, которая, по его версии, оказалась ничем иным, как ядром той самой кометы-убийцы.

По словам ученого, эти древние люди превосходили нас во всем и освоили технологии, которые мы до сих пор не можем повторить. А Луна, появившаяся после столкновения, изменила всё. До ее появления сутки длились ровно 25 часов, и именно этот ритм до сих пор заложен в наши биологические часы.

Конечно, для многих его рассказ остался лишь следствием галлюцинаций на грани жизни и смерти. Сам Киучи даже не пытался спорить. Он просто задавал главный вопрос, на который нет ответа до сих пор: как мозг, даже в таком состоянии, мог придумать столь точные, детализированные картины, многие из которых впоследствии получили реальные, пусть и спорные, подтверждения?