Медведь устроил набег на ресторан

Черный медведь в поисках еды устроил переполох в одном из ресторанов на территории национального парка Кхауяй в Таиланде. Инцидент произошел днем 29 июня в провинции Накхоннайок, когда заведение было заполнено посетителями.

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Дикий зверь вышел к ограде ресторана, привлеченный запахами пищи, и попытался проникнуть внутрь. Однако путь ему преградила металлическая сетка, отделяющая ресторан от лесной зоны. Сначала гости запаниковали, но затем начали снимать животное на телефоны.

Чтобы прогнать медведя, владелец начал громко стучать по сковороде. Через некоторое время зверь ушел обратно в лес, поняв, что обед ему не достанется, сообщает The Thaiger.

Ранее в Якутии медведь вломился в дом, где спали мать и дети. Инцидент произошел в Мирнинском районе республики. Хищник проник на участок частного домовладения, разнес мусорные баки, а затем забрался в дом, в котором спали женщина с двумя детьми. Соседи, услышав подозрительные звуки, подняли тревогу. Хозяйка проснулась, взяла одного ребенка и выбежала на улицу. Второй остался внутри. К счастью, медведь испугался криков и собак, поэтому не причинил несовершеннолетнему вреда и скрылся в лесу. Власти Якутиии призвали местных жителей проявлять бдительность, не гулять в одиночку и не оставлять без присмотра детей.

До этого в японской префектуре Ямагата медведь парализовал работу аэропорта. Косолапый залез на территорию и стал гулять недалеко от взлетно-посадочной полосы. Сотрудники воздушной гавани пытались прогнать животное, но безуспешно. Пришлось временно прекратить полеты, отменили 12 рейсов. На помощь вызвали специалистов из охотничьей организации.