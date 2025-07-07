Человек-кошка терроризирует жителей городка

Человек в костюме кошки терроризирует жителей британского города Мерсисайд, преследуя людей на прогулках и выпрыгивая из-за надгробий с громким мяуканием. Об этом пишет издание Metro.

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«Таинственная фигура, одетая в обтягивающий черный костюм кошки и маску, была запечатлена на камеру мяукающей и извивающейся на земле недалеко от пляжа Уолласи, Мерсисайд», — говорится в публикации.

Местные жители в ужасе от происходящего, показывая видеозаписи, как человек в этом костюме пролезает под забором возле паба Harvester в Уиррале, а затем скачет по тропинке.

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Британцы также утверждают, что этот человек похож на «банши» — особую разновидность фей из мифов и легенд, чей вой, звучащий как жалоба или плач, считался предзнаменованием скорой кончины. Также необычного городского персонажа иногда принимали за «ягуара» или просто за «калеку».

Но в то же время некоторые местные жители, давшие человеку прозвище «Пантермен», отметили забавную сторону происходящего. В соцсетях они делились сделанными фотографиями. Кое-кто утверждал, что увиденное вылечило его от пьянства, тогда как другой заявил, что это «его кот и по нему скучают дома».