Лев вырвался из клетки в зоопарке известного турецкого курорта

Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции. Пострадал мужчина, сообщает местное издание Hürriyet.

По данным газеты, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта — Антальи.

Сообщается, что животное серьезно ранило местного жителя и сбежало. Сейчас льва ищут, последний раз его заметили за отелями между районами Илыджа и Кумкей.

Ранее в Крыму лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.