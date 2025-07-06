Мужчина пожаловался на опоздание курьера и столкнулся с осуждением

Пользователь сети под ником Rufus пожаловался на опоздавшего курьера, опубликовал скриншоты переписки с ней и столкнулся с неожиданной реакцией. История мужчины, размещенная в соцсети X, вызвала бурные обсуждения: многие комментаторы возмутились тоном сообщений автора и заступились за девушку, которая везла ему заказ.

© Lenta.ru

«Водитель [службы доставки еды] DoorDash была совершенно некомпетентна, поэтому я разозлился на нее. Я ненавижу некомпетентность», — заявил мужчина.

К публикации он прикрепил скриншоты переписки, из которой следует, что курьер не смогла привезти заказ вовремя, потому что дорогу к месту доставки перекрыли, и ей пришлось делать большой крюк.

«Вы опаздываете уже на 20 минут. Ну же, это неприемлемо», — написал ей мужчина.

В ответ девушка объяснила, что это только первый день ее работы и она плохо знает город. Она также принесла ему извинения. Однако клиент отказался их принимать и пообещал подать на нее жалобу.

Многие пользователи сочли поведение мужчины неуважительным.

«Вы очень недобрый человек», — выразил мнение комментатор под ником growing_daniel.

«Если вы не можете подождать 20 минут, возможно, вам лучше готовить еду дома», — высказался MLSophist.

«Как можно быть таким мелочным? Вам должно быть стыдно за то, что вы так обращаетесь с девушкой», — раскритиковал автора участник обсуждения с ником ex_nihilo_7.

Ранее пользовательница Reddit показала пугающее послание в заказе навынос. Она получила от комментаторов совет обратиться в полицию.