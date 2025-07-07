Гигантскую морскую хищницу выбросило на бере

Гигантскую акулу выбросило на берег на Курилах, морскую хищницу сняли на видео
На берегу в бухте Крабовой на Курилах местные жители обнаружили мертвую акулу. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канал Amur Mash.
Сообщается, что акула оказалась на берегу во время отлива.
Она принадлежит к виду тихоокеанских сельдевых и не является редкостью для Курильских островов. Но мертвых хищниц на берегу находят нечасто.
Данным случаем заинтересовались специалисты, которым предстоит выяснить, как акула оказалась на суше.
"Сельдевую хищницу обнаружили после отлива на Шикотане в бухте Крабовой", - говорится в комментарии к ролику.