Гигантскую морскую хищницу выбросило на бере

На берегу в бухте Крабовой на Курилах местные жители обнаружили мертвую акулу. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канал Amur Mash.

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Сообщается, что акула оказалась на берегу во время отлива.

Она принадлежит к виду тихоокеанских сельдевых и не является редкостью для Курильских островов. Но мертвых хищниц на берегу находят нечасто.

Данным случаем заинтересовались специалисты, которым предстоит выяснить, как акула оказалась на суше.