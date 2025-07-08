Женщина нашла неожиданное применение секс-игрушке сына

Пользователь Reddit с ником Undercover_union145 рассказал о конфузе, который произошел с ним из-за собственной забывчивости. Когда его жена уехала в командировку, он достал и оставил на видном месте свою секс-игрушку, запамятовав, что в один из дней его должна была навестить мать.

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«Накануне вечером я помыл секс-игрушку и оставил ее на сушилке для посуды на кухне. На следующий день я пришел домой после 16-часового рабочего дня измотанным и готовым просто рухнуть в кровать. Я захожу в дом, а там на диване сидит моя мама, которая с удовольствием играет с собакой. А во рту у пса — игрушка, политая арахисовым маслом», — рассказал автор.

Мать Undercover_union145 не поняла, что она держит в руках секс-игрушку, и нашла ей неожиданное применение: она решила, что это игрушка для собаки. Пожилая женщина в итоге не задержалась надолго, но после ее ухода мужчине пришлось гоняться по всему дому за псом, отказывавшимся отдавать полюбившийся ему девайс.

«Теперь я лежу в постели, лишенный сна и эмоционально опустошенный, пытаясь понять, смогу ли я когда-нибудь снова посмотреть в глаза своей матери. Или мне следует рассказать жене? Или мне следует просто исчезнуть?» — написал автор.

В итоге он сообщил супруге об этом инциденте, вызвав у нее лишь улыбку. Она также пожурила мужа за то, что он оставил секс-игрушку в настолько видном месте.

Ранее сексолог Мелани Эйххорн заявила, что существует большая разница между поколениями в их отношении к мастурбации. По ее словам, молодежь более открыта в этом вопросе и в сексуальности в целом.