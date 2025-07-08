Участник раскрыл правду о сексе порномодели с 1113 мужчинами за 12 часов

Один из участников раскрыл правду о происходящем на секс-марафоне, устроенном порномоделью Лили Филлипс. Об этом сообщает издание The Tab.

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В конце июня Лили Филлипс заявила, что за 12 часов переспала с 1113 мужчинами. Один из них рассказал The Tab, что проехал более 110 километров, чтобы встретиться с Лили. По его словам, он не знал, что она пытается поставить рекорд, поэтому увиденное стало для него сюрпризом.

«Когда я пришел, мне дали подписать какую-то форму. Тут я начал замечать, что люди, уже побывавшие наверху, выходят оттуда слишком быстро и не в духе. Я даже услышал, как двое наверху ссорились — охрана Лили вывела их за дверь. Когда мой приятель вышел от Лили, он был очень разочарован: сказал, что не получил никакого удовлетворения и объяснил мне и остальным в очереди, что дается всего две минуты, и второго раза в тот же день не будет», — участник секс-марафона.

Больше всего мужчине не понравилось, что каждому участнику отводилось так мало времени.

«Нам не разрешили ни сфотографироваться, ни даже нормально с ней поговорить, — жалуется он. — С нами обошлись несправедливо. Больше к Лили ни ногой».

Мужчина утверждает, что ранее участвовал в похожем секс-марафоне, который организовала порнозвезда Бонни Блю.

Ранее также Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.