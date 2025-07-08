Россиянка во время катания на сапе в Туапсе уронила в воду свой iPhone 13, который на дне случайно записал видео с крабом. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Гаджет был в специальном вакуумном пакете, куда его положила туристка перед тем, как отправиться на прогулку по акватории Черного моря. После падения он опустился на глубину десять метров и пролежал там около пяти часов.

Любопытный краб некоторое время развлекался с утонувшим айфоном, трогая клешней экран, а потом стал звездой соцсетей. Спасти гаджет помогли водолазы, попросив за услугу 8000 рублей.

Ранее лиса угостилась телефоном жителя Камчатки, украла его и записала свой побег на видео. На размещенных в сети кадрах дикое животное сначала смотрит на мужчину, протягивающего ей свой гаджет, а потом неожиданно хватает его, сбегая подальше от человека.