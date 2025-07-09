У мужчины начался некроз пениса после секса с бывшей возлюбленной

Lenta.ru

В Бразилии полиция задержала местную жительницу, которая во время секса с бывшим возлюбленным плеснула кислотой на его пенис. Об этом написало издание Aqui.

У мужчины начался некроз пениса после секса с бывшей возлюбленной
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По словам полицейских, во время допроса женщина рассказала, что после начала новых отношений стала получать угрозы от бывшего избранника. Более того, на последней встрече мужчина принуждал ее к сексу. При этом сам пострадавший утверждает, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

Врачи диагностировали у бразильца химические ожоги пениса третьей степени, из-за которых начался некроз тканей. Ему потребовалась пересадка кожи. По словам специалистов, нельзя исключать, что в будущем у мужчины появятся проблемы с мочевыделительной системой и репродуктивной функцией.

Ранее пользователь Reddit рассказал о жизни после ампутации пениса. По словам мужчины, он все равно может иметь детей.