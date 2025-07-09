Куртка из секонд-хенда обогатила нового владельца

Мужчина купил вещь в секонд-хенде и обнаружил неожиданную находку. Об этом он рассказал на платформе Reddit.

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По словам пользователя сети, он приобрел в комиссионном магазине винтажную кожаную куртку за четыре доллара (312 рублей). «Съемная подкладка из натурального меха (кролик внутри, новозеландский опоссум на капюшоне)», — подписал он.

При этом покупатель признался, что за меховой подкладкой изделия он обнаружил 400 долларов (31 тысячу рублей).

«Эта куртка купила себя сама!» — заявил он.

Пользователи сети порадовались за мужчину в комментариях под постом. «Поздравляю с деньгами! Отличный результат», «Чувак! Эта куртка тебя купила!» — восхитились они.

В апреле девушка удивилась содержимому сумки через год после ее покупки. Пользовательница сети с никнеймом @Michelleinbal приобрела кожаный аксессуар французского люксового бренда Longchamp.