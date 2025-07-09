Женщина стала водить трехлетнего сына на поводке ради его безопасности

Жительница Канады индийского происхождения начала водить ребенка на поводке и подверглась жесткой критике. Ее ответ на претензии публикует NDTV.

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Ролик с женщиной, гуляющей с сыном по площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, завирусился в социальных сетях. Видео собрало много негативных комментариев, и его автор, Шубханги Джагота, решила дать пояснения. Она считает, что поводок для ее трехлетнего сына стал лучшим решением во время поездки в Нью-Йорк с точки зрения безопасности. Он, по ее словам, позволил мальчику ощутить свободу — ребенок исследовал Таймс-сквер без рисков потеряться или убежать.

«Нашему сыну 3,5 года, и мы не стыдимся того, что водили его на поводке. В таком городе, как Нью-Йорк, это было однозначно правильным решением», — сказала женщина в видео, которое выложила в своем аккаунте в соцсетях.

По ее словам, ребенок называл себя «шерифом», а родителей — «пленниками», так что «все оставались в выигрыше».

Женщина использовала два типа поводков: короткий — для людных мест и длинный — для открытых пространств. Через некоторое время после публикации видео с совместными прогулками она отключила комментарии под роликом, вероятно, чтобы избежать негатива.

Ранее сообщалось, что жительница Омска выгуливала ребенка на собачьем поводке на детской площадке. Предположительно, ребенок сам попросил об этом мать из-за увлечения квадробингом.