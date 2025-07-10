Мужчина получил серьезные травмы из-за карточек с покемонами

В штате Калифорния, США, арестовали двух мужчин, затеявших драку в очереди за карточками с изображениями покемонов. Об этом пишет People.

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Все началось со ссоры между Мигелем Орельянасом Флоресом и мужчиной, чье имя как жертвы не разглашается. Флорес попытался купить карточки вне очереди, и мужчина возмутился. Началась драка. Флорес ударил его по затылку стеклянной бутылкой — та разбилась. Тут на помощь Флоресу пришел другой мужчина из очереди — Исайя Каллес. Он схватил осколки и напал с ними на жертву. После оба нападавших скрылись с места преступления на машинах.

Прибывшие полицейские обнаружили, что жертва получила серьезные рваные раны. Ей тут же оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии. Он назвал полицейским номера машин нападавших. Вскоре их нашли. Флорес и Каллес находятся за решеткой в ожидании суда.

Ранее сообщалось, что молодая сотрудница супермаркета из штата Калифорния не пережила драки с коллегой на работе. Девушки поссорились на рабочем месте по неизвестной причине.