Муж и жена притворялись родителями-одиночками ради денег и попались

В Великобритании Алан Форсайт и его жена Джемма попали под суд за то, что три года обманывали Департамент труда и пенсий. Об этом пишет The Sun.

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Алан и Джемма состояли в браке и воспитывали четверых детей: двух общих и двух от предыдущего брака Джеммы. При этом они требовали выплат от правительства, притворяясь родителями-одиночками. Так, Джемма обращалась в департамент под девичьей фамилией и получала деньги за то, что якобы одна воспитывала детей.

Обман супругов раскрылся из-за их фотографий с отпуска, которые они опубликовали в социальных сетях. По ним было видно, что Алан и Джемма состоят в отношениях. Эти снимки попали в руки сотрудников департамента, те начали проверку и обнаружили, что супруги были мошенникам. В общей сложности они украли у государства около 52 тысяч фунтов стерлингов (5,5 миллиона рублей).

Алана и Джемму позвали в департамент, но те продолжали лгать, что не состоят в отношениях. Только в июне 2023 года они признались в обмане. Алана приговорили почти к четырем месяцам тюремного заключения. Джемме дали условный срок.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую менеджера ювелирного магазина приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за кражу драгоценностей. Женщину разоблачили после увольнения, когда она начала отправлять бывшим коллегам фото с круиза в украденных украшениях.