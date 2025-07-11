Мужчина стал порномоделью с «улучшенным пенисом»

Сокольничий, уволенный из итальянского футбольного клуба за откровенные фото с протезом пениса, стал порномоделью на OnlyFans. Об этом сообщает National World.

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Хуан Бернабе работал дрессировщиком орла, которого считают талисманом римского клуба «Лацио». Затем руководство клуба обнаружило в соцсетях фото, на которых он демонстрирует принцип действия своего нового пениса. После этого его уволили.

Бернабе утверждал, что публиковал снимки, чтобы «повысить осведомленность» о подобных операциях среди мужчин, страдающих от эректильной дисфункции.

«Я выложил это, чтобы привлечь внимание к процедуре. Я вырос в семье нудистов и не понимаю, какая тут связь с порнографией», — заявил он.

Попытки Бернабе добиться правды в судебном порядке не увенчались успехом. Суд в Тиволи постановил, что он должен освободить служебное жилье, предоставленное клубом.

Бернабе создал страницу на OnlyFans, где за 50 евро (около пяти тысяч рублей) в месяц предлагает подписчикам контент с демонстрацией работы протеза.

«Здесь я покажу, как функционирует мой имплант», — пообещал он.

Ранее порноактер признал, что в порнондустрии стали все чаще прибегать к операциям по установке пенильных имплантатов. Он рассказал, что многие его коллеги перенесли операцию по установке «бионического члена» — двух полиуретановых цилиндров с помпой в мошонке и резервуаром в животе.