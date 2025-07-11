Человек с пулей в голове выполз из могилы и попросил вызвать такси

В Австралии мужчина выжил после выстрела в голову и погребения заживо. Об этом сообщает издание Daily Star.

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По данным полиции, на 23-летнего австралийца напали киллеры. Злоумышленники выстрелили ему в голову, закопали в неглубокой могиле и скрылись. Несмотря на тяжелое ранение, он остался жив и сумел выползти из-под земли с пулей в голове.

Около пяти часов утра пострадавший добрался до заправочной станции в Джимбумбе — городке в 50 километрах к югу от Брисбена. Он попросил вызвать ему такси и умолял не звонить в скорую помощь.

Вопреки его просьбам, работники заправки все же вызвали медиков. В больнице врачи извлекли из его мозга пулю.

Ранее сообщалось, что 21-летний студент из Бразилии прожил с пулей в голове четыре дня. По словам студента, он не заметил выстрела и решил, что кто-то бросил в него камень, когда обнаружил кровь на голове.