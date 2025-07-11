Мужчина угнал экскурсионный паровозик и покатал на нем туристов в честь дня рождения

Житель США устроил для желающих экскурсию на паровозике, который до этого угнал. Об этом сообщает Local10.com.

57-летний Джонатан Уинслоу угнал знаменитый экскурсионный паровозик Conch Tour Train в Ки-Уэсте.

«Сегодня мой день рождения», — заявил он в полиции в качестве объяснения своего поступка.

Уинслоу пришел на место стоянки паровозиков, заявил, что раньше работал в компании водителем и «одолжил» транспорт. Сотрудники компании не успели остановить мужчину, поскольку сочли, что у него есть разрешение на прокат.

При этом Уинслоу оставил свой Kia с работающим двигателем и играющей рок-музыкой. Во время поездки на паровозике мужчина успел подобрать и покатать двух туристов, прежде чем его задержали у памятника Southernmost Point Buoy. При задержании мужчина «говорил быстро и выглядел возбужденным». В тюрьме у него обнаружили принадлежности для приема метамфетамина.

Уинслоу предъявлены обвинения в краже, угоне автомобиля и хранении наркотиков. Инцидент произошел 4 июля — в День независимости США и день рождения самого Уинслоу.

Ранее в Японии 52-летний мужчина разгромил дом, спрятался от полиции в кустах и угнал патрульную машину. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 29 июня, в городе Огаки, префектура Гифу.