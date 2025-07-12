В США рассказали, сколько раз они наблюдали НЛО в 2025 году

Национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC) обнародовал статистику за первую половину 2025 года. Согласно данным центра, американцы зафиксировали более 2,2 тысячи случаев наблюдения неопознанных летающих объектов.

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Согласно данным организации, только за первую неделю июля поступило 87 сообщений о наблюдении НЛО. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в январе — более 560 раз.

Количество сообщений за первые шесть месяцев 2025 года превысило показатели за аналогичный период последних двух лет.

Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ показал, что более 40% жителей США считают, что правительство скрывает информацию о существовании НЛО.Ранее Американский пилот столкнулся с загадочным прямоугольным НЛО.