В США рассказали, сколько раз они наблюдали НЛО в 2025 году

Американцы зафиксировали более 2,2 тысяч случаев наблюдения НЛО за первую половину 2025 года
Национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC) обнародовал статистику за первую половину 2025 года. Согласно данным центра, американцы зафиксировали более 2,2 тысячи случаев наблюдения неопознанных летающих объектов.
Согласно данным организации, только за первую неделю июля поступило 87 сообщений о наблюдении НЛО. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в январе — более 560 раз.
Количество сообщений за первые шесть месяцев 2025 года превысило показатели за аналогичный период последних двух лет.
Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ показал, что более 40% жителей США считают, что правительство скрывает информацию о существовании НЛО.Ранее Американский пилот столкнулся с загадочным прямоугольным НЛО.