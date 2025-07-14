Как домашние питомцы делают то, чего не умеют люди

Зачастую собаки и кошки становятся героями самых невероятных историй и приключений. А своим хозяевам дарят массу позитивных эмоций. Психолог, кандидат биологических наук Екатерина Трофимова рассказала «Вечерней Москве», какую пользу приносят собаки и кошки.

Как домашние любимцы помогают человеку

Общение с домашними животными зачастую компенсирует эмоциональные потребности. Например, питомцев часто заводят люди, у которых нет детей, внуков или просто близкого, любимого человека. Животные дают нам возможность почувствовать безусловную любовь и принятие: так радоваться, как это делает собака при виде хозяина, многие люди не умеют.

Кроме того, при взаимодействии со своим питомцем человек может направить на него всю свою любовь и заботу, а в ответ почувствовать, что кому-то он нужен. Кошки и собаки позволяют удовлетворить потребность в тактильном контакте: шерсть помогает избавиться от стресса. Игры с питомцем дают нам возможность почувствовать себя ребенком: тем свободным человеком, который не обременен заботами и тяготами взрослой жизни.

Домашние животные привносят в жизнь стабильность: прогулки с собакой или кормление кошки — ежедневные действия, которые немного устаканивают хаос внезапных дел. Хоть животные и не могут отвечать нам словами, зачастую они внимательно слушают. С ними можно поделиться тем, что произошло за день, если больше выговориться некому. Так что домашнее животное делает жизнь каждого человека более яркой и насыщенной.

Истории питомцев, которые удивили весь мир

Муся: талисман удачи

Новости о ялтинской кошке Мусе встревожили весь интернет несколько месяцев назад: злой турист подманил ее лакомством, а потом выбросил с 40-метровой скалы с «Ласточкиного гнезда» вниз. Но случилось чудо: волонтеры нашли Мусю, а осмотр у ветеринара показал, что она цела. Кошку вылечили: несколько дней без еды на холоде дали о себе знать. Теперь она живет у ветеринара Светланы Власенко, которая ее и спасла.

Бурак: из Стамбула

Усатый, которого назвали Бураком — в честь турецкого актера Бурака Озчивита, — запрыгнул на торговое судно в Стамбуле, спрятался между контейнерами, а выбраться назад не смог. Так он и попал в Новороссийск, где сотрудники таможни его поймали и посадили в переноску. Бурака приютила одна из сотрудниц.

Тито: богатая собака

Немецкая овчарка по кличке Тито, наверное, самая богатая собака на свете. Ее хозяином был индийский бизнесмен Ратан Тата. Его состояние составляло около 11,5 миллиарда рублей. И большую его часть он завещал своему верному другу Тито, а также дворецкому и повару. Детей у бизнесмена не было.

Федор: усы, лапы и хвост — вот его билет

«Белоснежный, воспитанный и культурный кот», как описывали его соседи по транспорту, зашел в Липецкой области в рейсовый автобус маршрутом Ростов-на-Дону — Москва. На станции «Саларьево» кот сиганул в подземный переход. Столичные волонтеры нашли животное в тот же день, назвали Федором — в честь российского путешественника Федора Конюхова — и отправили в ветеринарную клинику. Здесь кота вылечили и стали искать ему новых хозяев.

Фуцзай: охраняет закон

На службе у китайских полицейских состоят самые устрашающие на свете собаки — корги. Один из них, по кличке Фуцзай, недавно прославился в сети. При выполнении должностных обязанностей он конфисковал сосиску у девочки, потерявшей бдительность. Подобный срыв на еду у служаки не первый: проблемы с отказом от лакомств преследовали его и на тренировках. Но Фуцзай успешно сдал экзамен по поиску взрывчатки, поэтому на этот факт закрыли глаза. Правда, после инцидента его отправили на дополнительный курс по выработке силы воли.

Звездные друзья:

У актера и режиссера Сергея Безрукова живет собака Полли. Она не только веселит артиста, но и работает вместе с ним: Полли снималась с Сергеем в кино.

Обезьянка Маша, которая живет у Бари Алибасова, даже вписана в завещание продюсера.

У Сергея Лазарева дома аж три питомца: две собаки из приюта, черно-рыжая Лиса и чернобелая Дейзи, а также кот Тигра. Последнего, кстати, певец завел по просьбе сына.

Собаку с улицы подобрала певица Лолита Милявская. Пса Боцмана она нашла возле дачи и решила оставить себе.

Как научить собаку команде «сидеть»: