Сын прокатил живую мать в гробу с оркестром

Китаец решил устроить необычный обряд долголетия для своей пожилой матери: он усадил ее в гроб и прокатил по улице. Об этом пишет газета South China Morning Post.

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Сообщается, что мужчина купил гроб и нанял 16 носильщиков, чтобы те пронесли его мать в гробу по улице. Видео с женщиной, которая сидит в гробу с зонтиком и веером, стало популярным в социальных сетях.

Ритуал с оркестром, гробом и подношениями обошелся семье в 20 тысяч юаней — около 230 тысяч рублей.

— Обычно гроб готовят заранее, когда человеку исполняется 70 лет, но такие пышные церемонии сейчас редкость, — рассказали местные жители в разговоре с SCMP.

Чешскую пенсионерку в городе Пльзень почти похоронили заживо. «Покойной» занимались сотрудники ритуального агентства — они положили женщину в гроб, чтобы подготовить к предстоящим похоронам. Однако пенсионерка неожиданно воскресла.

Недавно женщину из Испании по ошибке объявили мертвой, после чего она «воскресла» на собственной церемонии прощания. Изначально испанку отвезли морг, откуда она отправилась в похоронное бюро. Уже там сотрудники обнаружили у нее пульс.