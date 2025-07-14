Во Франции заключенный совершил побег, спрятавшись в багажнике

Сообщается, что, когда заключенные получали возможность выйти на свободу после отбытия наказания, один из преступников воспользовался моментом и совершил побег, спрятавшись в вещах своего сокамерника. Инцидент произошел в тюрьме Лион-Корбас, расположенной недалеко от Лиона, на юго-востоке Франции.

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По информации, заключенный, отбывавший несколько сроков за различные преступления, в том числе связанные с организованной преступностью, воспользовался моментом, когда его недавно освободившийся сокамерник покидал тюрьму.

В этот момент он спрятался в мешке для стирки белья, предназначенном для перевозки личных вещей, и был вынесен за пределы пенитенциарного учреждения. Когда сокамерник вышел на свободу, он даже не подозревал, что его товарищ скрывается внутри багажника его машины.

Директор тюремной администрации Себастьен Ковель заявил, что данный побег стал результатом «накопления ошибок и ряд серьезных неисправностей» в системе безопасности. Он подчеркнул, что это чрезвычайно редкий случай, с которым администрация никогда ранее не сталкивалась при нынешней руководящей команде.

Внутреннее расследование уже началось, а прокуратура Лиона также приступила к собственному изучению обстоятельств инцидента, чтобы определить, каким образом заключенному удалось осуществить такой дерзкий побег и какие меры необходимо принять для предотвращения подобных случаев в будущем.

Информация о побеге вызвала волну обеспокоенности среди общественности и правозащитных организаций, особенно учитывая, что в июне Ассоциация адвокатов Лиона выразила тревогу по поводу переполненности тюрьмы Лион-Корбас. На тот момент в учреждении, рассчитанном на 678 заключенных, содержалось около 1200 человек, что значительно превышало допустимую численность и создавало условия для ухудшения ситуации с безопасностью и надзором.

Власти обещают, что после завершения расследования будут приняты все необходимые меры для устранения выявленных недостатков и предотвращения подобных случаев в будущем.