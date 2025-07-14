Голый мужчина застрял в канализации и покусал спасательницу

В Таиланде голый американец оказался в канализации и напал на пытавшуюся спасти его сотрудницу экстренных служб. Об этом пишет The Thaiger.

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Инцидент произошел в Бангкоке 14 июля. Спасателей вызвали в район Чомтхонг из-за голого мужчины, который спрыгнул в канализационный коллектор и застрял там. Пострадавшим оказался 28-летний гражданин США по имени Джек. Сначала он отказался сотрудничать с представителями властей, заявив, что забрался в канализацию по собственной воле и вылезать не собирается.

Тогда сотрудники экстренных служб с помощью бурового оборудования попытались вытащить американца. Он начал вести себя агрессивно и покусал женщину, которая хотела ему помочь. Джек вцепился спасательнице в запястье и перегрыз ремешок ее часов. В итоге буйного мужчину удалось скрутить, вытащить из канализации и отправить в больницу. Для этого его пришлось связать по рукам и ногам.

Вскоре выяснилось, что раньше Джек жил в многоквартирном доме неподалеку от места происшествия с женой-тайкой. Его узнал один из жильцов, тоже иностранец. В данный момент власти Бангкока пытаются связаться с родными Джека в США.

Ранее сообщалось, что жители южноафриканской провинции Лимпопо нашли в поле рядом со своей деревней таинственного голого незнакомца. Мужчина стоял в полный рост среди травы и не отвечал на попытки заговорить с ним.