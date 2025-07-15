Любопытный парень прочел письмо девушки своему другу и пришел в изумление

Пользователь Reddit с ником Poopoofortnite23 рассказал о том, как воспользовался ноутбуком своей девушки, но не смог побороть любопытство и прочитал электронный документ с черновиком ее письма. Его содержание привело 21-летнего парня в изумление.

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«Я открыл написанное ею письмо. Оно было адресовано ее первой любви, и она достаточно детально описала свои чувства к этому человеку. Но я был уверен, что я — ее первая любовь», — написал молодой человек, ставший бойфрендом девушки семь месяцев назад.

Юноша прочитал, что девушка никогда ни к кому не испытывала таких сильных чувств и ей хотелось бы, чтобы они были взаимны. В конце она написала имя этого человека — им оказался ее лучший друг.

«Он должен приехать к ней в гости на день рождения через несколько недель, и я не знаю, что делать: черновик письма был сохранен буквально за неделю до того, как мы начали встречаться», — посетовал автор.

Другие пользователи поспешили успокоить парня и заверили его, что влюбленность 21-летней девушки в лучшего друга давно могла сойти на нет. Кроме того, они посоветовали ему рассказать избраннице правду о том, что он прочитал черновик неотправленного послания.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на свою девушку, проявившую неожиданную меркантильность вскоре после того, как он потерял работу. Поводом для этого стали всего десять долларов.