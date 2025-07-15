Во время «путешествия в загробный мир» мужчина увидел загадочный океан

Американский предприниматель Мэтт Полсон, переживший клиническую смерть, рассказал о «путешествии в загробный мир» в момент, когда врачи пытались спасти ему жизнь. Подробностями истории поделилась Daily Star.

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Мужчина рассказал, что он родился со скрученным животом. Его прооперировали, но в 2018 году рубцовая ткань оторвалась, из-за чего возникла непроходимость кишечника. После этого у Полсона развилась кардиомиопатия такоцубо — это патология сердца, характеризующаяся внезапным снижением сократимости сердечной мышцы. В больнице сердце Полсона перестало биться почти на пять минут.

Американец рассказал, что не видел в момент смерти тоннель со светом в конце: по его словам, вместо этого он смотрел сверху на поверхность загадочного океана. Мужчина добавил, что тогда он чувствовал себя частью некого энергетического поля. Полсон также слышал голос своей матери, которая призывала его бороться — во время реанимации его мать действительно была в палате.

Сейчас мужчина здоров и полностью поправился.

— Океан был очень далеко, и свет как бы проходил сквозь него. Как будто до него была целая вселенная времени, — рассказал Мэтт Полсон в беседе с Daily Star.

Нейропсихологи Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит детально изучили более 70 случаев клинической смерти, в ходе которой пациенты утверждали, что их душа якобы временно покинула тело и продолжала жизнь без него. В результате исследования ученые пришли к заключению о том, что загробная жизнь на самом деле может существовать.