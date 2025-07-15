Порномодель продемонстрировала последствия секс-марафона

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Порномодель Лили Филлипс продемонстрировала, как выглядела комната, где она 12 часов занималась сексом с 1113 мужчинами. Об этом пишет журнал Ok.

Видео было снято после завершения секс-марафона и показывает его последствия. Пол покрывает слой мусора. Помимо нижнего белья и туфель, вероятно, принадлежащих порномодели, возле ее матраса валяются букет цветов, многочисленные презервативы и упаковки, в которых они лежали.

Филлипс утверждает, что ее секс-марафон проходил в центре Лондона. Участников пускали по одному. Чтобы не запутаться в них, ее помощники пометили каждого наклейкой с номером.

Ранее сообщалось, что Филлипс рассказала о главной проблеме при сексе с 1113 мужчинами за 12 часов. По ее словам, она заключалась в нехватке времени.