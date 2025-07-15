Пережевывает еду и получает миллионы: модель OnlyFans возмутила пользователей сети

Популярная OnlyFans модель, выступающая под псевдонимом Стефания Матто (Stephanie Matto) зарабатывает $50 000 (примерно 3,9 млн руб. по курсу на 15 июля 2025 года, – «Газета.Ru»), пережевывая для мужчин пищу. Об этом Матто рассказала в одном из последних видеороликов, опубликованных в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте.

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В клипе девушка показала, как протекает процесс выполнения подобных заказов. В этом примере Матто пережевала чипсы с соусом гуакамоле, выплюнула получившуюся смесь в пакет с зип-локом, а после аккуратно его упаковала. Кроме самого пакета, девушка положила в посылку небольшое письмо для спонсора.

«Для тех, кто не знает: данная практика называется mama birding (от англ – mama bird – «мама птица», – «Газета.Ru»). Это суперприбыльный бизнес», – отметила модель в ролике.

За пару дней ролик Стефании Матто набрал больше 5000 лайков и сотни комментариев. Значительная часть сообщений пользователей представляют собой саркастичные отзывы о способе заработка модели.

«Когда ИИ всех заменит, у тебя хотя бы останется работа», – написала пользовательница с ником theaginggames.