Женщина сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей

Женщина в Бангладеш инсценировала угрозу взрыва в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

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Мужчина по имени Имон собирался улететь из Дакки в Катманду вместе с возлюбленной рейсом Biman Bangladesh Airlines. Мать изменщика и его жена узнали об этом плане и решили ему помешать. По совету друга Имона они сообщили в диспетчерскую службу, что в самолете заложена бомба, и сорвали вылет.

После трехчасового обыска с саперами и кинологами на борту лайнера взрывчатку не нашли. В ходе расследования правоохранители узнали, кто стоит за ложным сообщением, и арестовали обеих женщин и их знакомого. Не уточняется, смог ли мужчина в итоге попасть в Непал.

Ранее пилоты American Airlines развернули самолет из-за сообщения в телефоне пассажира. Послание состояло из трех букв.