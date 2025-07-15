Пользователи сети начали сжигать Лабубу из-за слухов о демоне

Пользователи сети начали сжигать свои игрушки Лабубу из-за слухов о демоне. Об этом сообщает портал joe.co.uk.

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Так, юзерша с никнеймом @jessicavibezx разместила в TikTok видео, как сжигает указанную фигурку на костре.

«Не покупайте Лабубу, они прокляты и разрушат вашу жизнь», — указала она в подписи.

В то же время пользователи соцсети X (бывший Twitter) массово стали писать, что Лабубу связан с Пазузу — демоном ветров с телом человека, головой льва или собаки, львиными лапами и двумя парами крыльев. Также они указывают, что данный демон присутствует в фильме «Изгоняющий дьявола», и отмечают внешнее сходство Лабубу и Пазузу.

«Внимание: Лабубу — это не игрушка. Это культ. Плюшевый сосуд для демона Пазузу. Каждый, кто приносит его домой, подписывает договор. Особенно, когда его дают ребенку», — написал пользователь @0x69fisher. «Лабубу равно Пазузу. Не приглашайте демонов в свой дом», — отметила @0m4m4h.

В июне сообщалось, что россияне купили игрушки Лабубу на два миллиона рублей.