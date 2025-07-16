Мужчина переспал с тысячей женщин и рассказал о последствиях

Житель Великобритании признался, что пожалел о большом количестве сексуальных партнеров. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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31-летний Бенни Джеймс из Лондона утверждает, что за последние десять лет переспал более чем с тысячей женщин. Обычно он знакомился с ними в соцсетях и в клубах, куда ходил не меньше четырех раз в неделю.

Позднее Джеймс понял, что стремился к многочисленным связям, поскольку подсознательно боялся остаться наедине с собой. У него развились тревожность и депрессия, из которых ему порой было трудно выйти из дома. Чтобы избавиться от постоянного чувства тревоги и повысить самооценку, он стал употреблять наркотики и алкоголь.

«Друзья и семья считали меня парнем-весельчаком. Думали, я гуляю и развлекаюсь. Но в реальности это влияло на меня, хотя я этого не осознавал, пока не достиг дна. Все просто копится и копится. А когда хочешь отойти в сторону и жить нормальной жизнью, это трудно сделать», — Бенни Джеймс.

Ситуация стала особенно тяжелой в период пандемии COVID-19, когда ему поневоле пришлось провести много времени в одиночестве. Именно тогда он решил изменить образ жизни и больше не злоупотреблять спиртным.

Сейчас Джеймс живет с постоянной партнершей и занимается активизмом в области психического здоровья. Он начал кампанию No More Waiting, которая призывает власти инвестировать в лечение психических расстройств.

Ранее порнозвезда Бонни Блю объяснила, почему она поссорилась со своей соперницей Лили Филлипс. По ее словам, та украла ее идею о сексе с тысячей мужчин за сутки.