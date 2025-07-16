Мужчина увидел фото невесты до пластики и отменил свадьбу

Россиянин увидел фотографии невесты до пластических операций и косметологических процедур и отменил свадьбу. Об этом сообщает Mash.

Дагестанцы Патимат и Нариман познакомились на званом ужине и вскоре решили пожениться, однако мужчину смущали преображения возлюбленной с помощью различных вмешательств, которые она не скрывала. Известно, что девушка делала ринопластику и липофилинг ягодиц, а также колола филлеры в губы и скулы.

Перед торжеством жених захотел посмотреть на избранницу до преображения и разочаровался: мужчина заявил, что не хочет детей с естественными чертами внешности невесты.

В июне стало известно, что дагестанцы принялись тайно увеличивать губы по ночам.