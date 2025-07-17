Новый мем Скебоб стал вирусным: как лохматая ворона захватила интернет

Пожалуй, нам пора привыкнуть к максимально странным современным трендам и мемам. В очередной раз интернет сошёл с ума от сюрреалистичной вороны с огромным клювом. С этой странной птицей генерируют ИИ-ролики, помещают в абсурдные ситуации и ставят её изображение на аватарки. Рассказываем, откуда взялось это новое чудо-юдо.

© Секрет Фирмы

Откуда взялась ворона Скебоб

Эта ворона, в отличие от многих других абсурдных мемов, настоящая. В том смысле, что её сделал не ИИ, а человек.

Скульптуру сюрреалистичной вороны изготовила из тыквы и подручных материалов американская художница Джен Нопчен (Jenn Norpchen). Она работает в направлении gourd art (тыквенное искусство).

© jennnorpchen/Instagram (запрещена в РФ, компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)

В исполнении Джен ворона имеет нереально огромный клюв и грустные глаза, а ещё забавную пушистую причёску из чёрного пуха. Максимально завирусившееся изображение — то, где Скебоб сидит на ветке, держась за неё обеими лапами.

Вообще-то птичка не очень похожа на ворону, но автор скульптуры настаивает, что это именно она.

Поделку Джен создала в 2015 году, но завирусилось изображение только в июле 2025-го.

Как завирусился мем про Скебоба и откуда пошло название

Есть версия, что слово «скебоб» в комбинации с изображением этой вороны впервые использовал пользователь под ником Аниоп в игровом чате в Discord.

Почему он выбрал такое название, доподлинно неизвестно. Есть предположение, что это просто написанное с ошибкой слово «скибоб» (skibob) — сани для бобслея. А может быть, это вообще ничего не значит.

В марте 2024 года музыкант Erosion выпустил песню под названием «4Пенопластырь клубняк 2008» с фотографией той самой тыквенной вороны и подписью «Скебоб» на обложке.

Мемефицировался Скебоб к маю 2025-го в русскоязычном «Тиктоке». Но популярность ролики с упоротой птицей набрали только к июлю.

Как используют мем Скебоб

Фото Скебоба ставят на аватарки в социальных сетях, делают с ним демотиваторы и просто смешные картинки, которыми обмениваются в чатах. А ещё снимают с ним сгенерированные ИИ видеоролики под звук Original sound — Eyeam Raggo. Также на фоне может играть трек Venz X Haitch — Buildin Shake.

В TikTok уже около 5000 роликов с хештегом «скебоб». В многочисленных видеороликах Скебоб танцует кавказский танец, качает мышцы с помощью препаратов, скрывается от полиции, впадает в депрессию, пытается отнять сумку у бабушки, становится суперзвездой и так далее.

Есть даже сгенерированные битвы Скебоба с другими персонажами интернет-культуры: Наруто, Роблоксом и другими. Скебоб чаще всего побеждает — например, с помощью зелёных или синих молний из глаз.

Всё это сильно напоминает итальянский брейнрот — мемы про Бомбардиро Крокодило, Тралалеро Тралала, Голубиро Шпиониро и других ИИ-персонажей. Главное, что нужно понять про эти тренды: они не имеют никакого глубинного смысла, а созданы просто для смеха и чтобы «позалипать».