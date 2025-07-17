На каменщика напали 250 ос

В графстве Кент, Великобритания, каменщик потревожил в саду ос и получил 40 укусов. Об этом сообщает Kent Live.

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Пол Дурсон наткнулся на осиное гнездо в старом пне, когда работал в саду. По словам мужчины, он выкорчевывал кусты и разравнивал площадку для будущей каменной стены. Неожиданно его окружили около 250 ос.

«Они обезумели. Двое, должно быть, застряли у меня под мышкой и просто запаниковали. Они ужалили меня раз 20», — вспомнил Дурсон.

Несмотря на большое количество укусов, мужчина выжил.

«Я выносливее медведя», — заявил каменщик.

Он признался, что чесал укусы грязными ногтями, поэтому в них попала инфекция, и они кровоточили. Несмотря на это, Дурсон решил не идти в больницу. Он лечился дома, принимая антибиотики и таблетки от аллергии.

Мужчина рассказал, что не стал уничтожать гнездо.

«Такова природа, и мы должны ее уважать», — объяснил он.

Дурсон призвал быть осторожнее, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

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