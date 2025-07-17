Мошенница соблазнила множество монахов и выманила у них 926 млн рублей

В Таиланде продолжаются разбирательства вокруг мошенницы, которая соблазнила по меньшей мере 12 известных в стране буддийских монахов и настоятелей храмов и выманила у них 385 миллионов батов (926 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Star.

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Скандал начал разгораться в июне после того, как настоятель храма в центре Бангкока внезапно сложил с себя сан, порвал связи с семьей и уехал из Таиланда. Так как священнослужитель был весьма известен в духовной среде, началось расследование. Вскоре выяснилось, что настоятель покинул храм, так как его шантажировала женщина по прозвищу Гольф, с которой он состоял в сексуальной связи.

Оказалось, что мошенницу зовут Вилаван Эмсават, а ее жертвами стали многие духовные лица. Сотрудники Центрального бюро расследований Таиланда выяснили, что за три года монахи, давшие обет безбрачия, перевели мошеннице сотни миллионов батов, чтобы скрыть связи с ней. При обыске у Эмсават изъяли пять смартфонов, в памяти которых хранились компрометирующие материалы. В частности, она снимала, как занимается «разными видами секса» с монахами и настоятелями храмов.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что на счетах Эмсават осталось только около 44 тысяч батов (100 тысяч рублей). Как пишет Sky News, большую часть добытых мошенничеством денег женщина спускала на игру в онлайн-казино.

Изначально жертвами Эмсават считалось девять высокопоставленных монахов, восемь из которых были лишены санов в июле. Однако теперь полиция утверждает, что женщина соблазнила как минимум 12 духовных лиц. Один из бывших любовников Эмсават пропал и не выходит на связь с родными и полицией.

Ранее сообщалось, что мошенница предоставила полиции список мужчин, с которыми состояла в сексуальных связях. В нем, помимо монахов, значатся политики и состоятельные люди.