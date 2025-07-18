Девственница победила порнозвезду, переспавшую с тысячей мужчин

Пользователи интернета предпочли модель OnlyFans Софи Рейн порнозвезде Бонни Блю, переспавшей с тысячей мужчин за 12 часов. Опрос провело издание TMZ.

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TMZ предложило читателям сделать выбор между Бонни Блю и ее частым критиком — моделью Софи Рейн, которая неоднократно рассказывала о своей религиозности. Рейн утверждает, что, несмотря на съемки в порно, намерена беречь девственность до брака.

В опросе TMZ участвовали более девяти тысяч человек. Победила Рейн — за нее проголосовали 86 процентов опрошенных. У Бонни Блю — только 14 процентов.

В интервью изданию The Blast Рейн заявила, что результаты опроса доказывают ее правоту.

Я искренне поражена такой поддержкой. Это не просто моя победа — это победа каждого автора, который пытается быть собой на этой платформе. Глядя на результаты опроса, кажется, что люди наконец начинают замечать разницу между теми, кто остаётся собой, и теми, кто просто гонится за хайпом Софи Рейн

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.

Ранее сообщалось, что Софи Рейн считает подобные выходки опасными для других порномоделей на OnlyFans. «Бренды больше не принимают нас всерьез, пресса не принимает нас всерьез, — сетует она. — Я устала объяснять, что мы не все показываем цирковые трюки ради кликов».