Женщина объяснила свою одержимость известковым налетом

Беременная британка Яз Чапман рассказала, какие странные вещи ей нравится есть. Об этом она записала видео в TikTok.

По словам Чапман , она находится на 36-й неделе беременности, однако ее тяга к несъедобному связана не с этим. Она объяснила, что с детства страдает от пикацизма — расстройства пищевого поведения, при котором человек ест то, что не предназначено для еды.

Чапман призналась, что обожает известковый налет. Как только он появляется в чайнике, она соскребает его и ест.

«Звучит абсолютно безумно, но я делаю это уже много лет», — отметила женщина.

Кроме того, она съедает около пяти листов бумаги А4 в день.

Третьим любимым веществом Чапман является порошок, который стоматологи используют для изготовления слепков. Она объяснила, что всегда любила есть мел, какое-то время была одержима затиркой для швов плитки. Это привело к тому, что однажды женщина решила попробовать слепок своих зубов и осталась в восторге от его вкуса.

Женщина рассказала, что пытается избавиться от расстройства, но пока не может. Она уверена, что ее рацион никак не влияет на ход беременности.

Ранее сообщалось, что в Пакистане из желудка 11-летнего мальчика извлекли огромный ком из земли и волос. У ребенка, который в остальном оказался полностью здоров, диагностировали пикацизм.