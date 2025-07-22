Пассажир самолета «горячо» отомстил неприятному соседу

Пользователь Reddit с ником Horror_Lawyer_6379 рассказал о неприятном соседе, с которым вместе летел на самолете. По словам мужчины, основной проблемой было то, что полет продлился более десяти часов, из-за чего неудобства становились все более и более раздражающими.

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«У меня было среднее место в ряду и я несколько раз просыпался от того, что сидевший у прохода сосед буквально упирался локтями мне в ребра. Я осторожно отталкивал их несколько раз за десять часов, но было очевидно, что ему плевать на мои потуги», — написал автор.

Однако мужчине представилась возможность отомстить неприятному пассажиру. Это произошло, когда за пару часов до приземления бортпроводники включили свет и начали разносить напитки.

«Подъехала тележка, я попросил кофе. Я встал, потянулся за ним и в этот момент самолет слегка тряхнуло, из-за чего я случайно пролил стакана с горячим кофе ему на колени. Пока бортпроводники помогали ему привести себя в порядок, я сел, надел наушники и снова уснул. Его локти оставались прижатыми к телу до конца полета», — порадовался Horror_Lawyer_6379.

Он добавил, что получил отдельное удовольствие, наблюдая за тем, как сосед проходил паспортный и таможенный контроль в Австралии с влажным коричневым пятном на бежевых брюках.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как бортпроводник British Airways обнажил ее грудь на глазах у сотен людей. В этот момент женщина кормила ребенка.