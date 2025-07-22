Прославившейся секс-марафоном звезде пришлось нанять охрану

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала, что столкнулась с неожиданной проблемой. Об этом пишет издание Daily Star.

По словам Бонни Блю, после январского секс-марафона ей пришлось нанять охрану. Когда она выходит из дома, ее всегда кто-то сопровождает. Это необходимо, чтобы защитить ее от нежелательного внимания со стороны поклонников.

Со мной лично никогда ничего плохого не случалось — наоборот, все чересчур вежливы и уважительны. Но, возможно, отчасти это потому, что я всегда с охраной — это может кого-то отпугивать. Если меня увидят одну, то могут подумать, что можно подойти и что-то сделать… так что это скорее мера предосторожности, чтобы ничего не произошло. Я полностью потеряла ощущение свободы, временами это очень тяжело. Мне ничего нельзя делать Бонни Блю

Бонни Блю рассказала, что недавно хотела погулять с подругой и сестрой, но вечер испортили многочисленные поклонники. Они постоянно подходили, чтобы поговорить и сфотографироваться с ней.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.