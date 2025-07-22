Открыта клиника для тех, кто не хочет ходить на работу

Специализированная клиника для помощи людям, которые не ходят на работу, открылась в северном Китае. Учреждение получило название «Не люблю ходить на работу». Здесь предлагают поддержку взрослым, страдающим от профессионального выгорания, тревожности и депрессии.

Инициатива стала продолжением действующей программы «Не люблю ходить в школу», в рамках которой специалисты помогают детям и подросткам, которые испытывают трудности с учебой. Идею предложили родители, ранее обращавшиеся за помощью по вопросам школьной дезадаптации своих детей. Они заявили, что взрослые тоже сталкиваются с нежеланием ходить на работу и нуждаются в поддержке.

Пациенты клиники проходят углубленное интервью, по результатам которого оценивается их эмоциональное состояние, а также физическое обследование для исключения органических симптомов, таких как, например, нарушения работы щитовидной железы. На основе полученных данных для них подбирается индивидуальный план лечения. В него могут входить различные виды терапии, консультации, а также медикаментозная поддержка при необходимости.

Программа широко обсуждается в соцсетях. Однако количество обратившихся в клинику пока остается небольшим, сообщает издание South China Morning Post.

Ранее в Китае открыли клинику для учащихся, испытывающих трудности с математикой. Учреждение будет использовать комплексный подход, включающий медикаментозное лечение и работу с родителями пациентов. Непонимание математики может быть вызвано сниженной активностью теменной области мозга, которая отвечает за пространственное мышление. Кроме того, нехватка пространственного восприятия и воображения может привести к снижению успеваемости по алгебре, физике и химии.