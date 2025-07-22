Кот президента Индонезии получил государственную охрану

Lenta.ru

В Индонезии разгорелся скандал вокруг кота президента, который получил официальную охрану. Об этом сообщает Malay Mail.

Из-за кота разгорелся политический скандал
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Как заявил заместитель госсекретаря Джури Ардианторо, поскольку Бобби является собственностью президента Прабово Субианто, он подпадает под официальные протоколы безопасности и имеет право на государственную защиту.

«Дело не только в президенте, но и в том, что собственность президента также является ответственностью государства, которое должно ее охранять. Теперь я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему это должно вызывать протесты?» — сказал Ардианторо журналистам.

Поводом для скандала стало видео с котом Бобби, которого везли в коляске в сопровождении полицейского эскорта во время фестиваля «День общения любителей кошек» в Джакарте.

«Лучше охранять Бобби, чем бесполезных чиновников», — выступил в защиту животного один из пользователей соцсетей.

Однако политолог Маде Суприатма назвал трату бюджетных средств на кота неоправданной. У аккаунта бывшего бездомного кота, которого индонезийский лидер подобрал девять лет назад, более миллиона подписчиков в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники приюта в штате Оклахома обнаружили, что бездомный кот таинственным образом попал в Северную Америку с другого континента. После проверки микрочипа кота выяснилось, что он был зарегистрирован в Великобритании.