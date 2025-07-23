Мужчина обвинил врачей в уменьшении пениса вдвое

На Тайване мужчина заявил, что его пенис уменьшился после операции, и подал в суд на врачей. Об этом сообщает Dimsum Daily.

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В 2023 году жителю города Гаосюн по фамилии Дай сделали операцию по исправлению эректильной дисфункции при помощи импланта. Мужчина сам обратился в клинику и выбрал имплант. Операция прошла успешно, однако через три месяца пациент заявил, что его половой орган уменьшился с 18 сантиметров в длину до 12,5 сантиметра.

В ноябре 2024 года он обратился в другую клинику, где длину его пениса оценили уже в девять сантиметров. После этого Дай решил подать в суд. Он обвинил врачей в уменьшении своего полового органа и потребовал 235 тысяч новых тайваньских долларов (626,7 тысячи рублей) в качестве компенсации.

Ответчики предоставили суду медицинскую карту и снимки, из которых следует, что операция была сделана без ошибок. Судья встал на сторону врачей, так как Дай не смог документально подтвердить, какой была длина его пениса до хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина получил редкую и опасную травму во время полового акта. 28-летний пациент сломал пенис.